Dazn, Turci: "Preferisco Koné a Lobotka. Vi dico la mia top11 di Roma-Napoli..."

Tommaso Turci, giornalista DAZN, è intervenuto ai microfoni del podcast 'Tutti in The Box' e tra i vari argomenti ha stilato la sua top-11 di Roma-Napoli: "Svilar o Milinkovic-Savic? Svilar. Mancini o Beukema? Mancini. N’Dicka o Rrahmani? N’Dicka. Hermoso o Buongiorno? Buongiorno. Celik o Di Lorenzo? Beh, ad oggi non è così scontato, Celik sta facendo una stagione incredibile: oggi per le prestazioni devo dirti Celik.

Koné o Lobotka? Non è male questa, Manu Koné sta facendo una stagione clamorosa. Cristante o McTominay? Difficile qua, devi mettere McTominay però è ingeneroso. Wesley o Olivera? Wesley. Soulé o David Neres? Soulé. Pellegrini o Noa Lang? Io per questo inizio stagione prendo Pellegrini, ma non è facile questa. Baldanzi o Hojlund? Hojlund".