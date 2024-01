De Biasi: "Ora il Napoli ha equilibrio, aver fermato la Lazio è motivo di soddisfazione"

L'allenatore Gianni De Biasi è intervenuto a Radio Marte

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

L'allenatore Gianni De Biasi è intervenuto a Radio Marte: “Nel Napoli mi sembra ci sia più equilibrio, la squadra con Osimhen avrà un potenziale più importante, se non fai gol diventa più difficile, aver imbrigliato la Lazio deve essere motivo di soddisfazione. Per il quarto posto ci sarà lotta fino alla fine, c'è grande incertezza, chi avrà la migliore condizione potrà prevalere. I risultati ti danno il carburante giusto, se lavori bene puoi recuperare. L'aspetto mentale è fondamentale, quest'anno si è iniziati ad handicap, tutto si ripercuote anche sull'aspetto fisico, è tutta una questione psicologica.

La difesa a tre? Ci si focalizza un po' sui numeri, anche se giochi a quattro magari costruisci a tre, importante è lo sviluppo del gioco che fai in mezzo al campo, i movimenti della squadra, della prima punta, delle ali. La strategia dell'approccio alla partita è cambiata rispetto a dieci anni fa, se così non fosse sarebbe preoccupante. Il calcio azero? C'è bisogno di confrontarsi con più alti profili, l'unica squadra che detta legge stravince tutto, ci sono comunque buoni elementi, interessanti, ma bisogna crescere. L'esperienza in Nazionale è stata molto positiva, ci siamo tolti molte soddisfazioni".