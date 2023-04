De Blasio, ex sindaco New York: "E' ingiusto, gli arbitri potevano indossare la maglia del Milan!"

A scriverlo su twitter è stato l’ex sindaco di New York Bill de Blasio, la cui famiglia è originaria di Sant’Agata de’ Goti.

"Non sono un esperto di calcio, ma sono un grande appassionato di sport. Ho guardato il secondo tempo della partita di Champions League. Non ho mai visto un arbitraggio così ingiusto. Sembrava quasi che gli arbitri dovessero vestire la maglia del Milan. Alla prossima! Forza Napoli sempre", a scriverlo su twitter è stato l’ex sindaco di New York Bill de Blasio, la cui famiglia è originaria di Sant’Agata de’ Goti.