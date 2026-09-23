De Bruyne ammette: "In Serie A cerco di capire come giocare palla e servire le punte"

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Tanti i temi affrontati da Kevin De Bruyne dal ritiro della sua nazionale. "Abbiamo avuto un avvio difficile. Avremmo potuto vincere con l'Inter ma abbiamo perso e con l'Arsenal non è andata poi così male avendo perso solo 1-0 contro una delle squadre inglesi più forti. E comunque sto crescendo tanto anche in Italia cercando di capire sempre come servire gli attaccanti e come giocare la palla. Avevo pensato all'addio al Napoli in estate? No, non ne ho mai parlato con nessuno, mi sono semplicemente goduto le vacanze e poi ho ricominciato ad allenarmi".

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