De Bruyne-Psv, Chiariello: "Glielo porto io! Peso per i compagni e in campo solo sprazzi"

Umberto Chiariello a Radio Napoli Centrale ha commentato la notizia del Psv interessato a De Bruyne: "Psv su De Bruyne? Glielo porto io a casa. Faccio chiarezza sul mio pensiero: ero entusiasta dell'idea di De Bruyne a Napoli ma a distanza di più di un anno vale ancora la pena scommettere su un 35enne che fino ad oggi non si è calato nella squadra nel modo giusto, coi compagni è un peso e in campo ti dà qualche sprazzo a intermittenza? Non ha ancora dimostrato di essere un faro. E ha uno storico di infortuni cui tenere conto".

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