De Canio elogia Garcia: "Intelligente nel voler partire dal lavoro fatto da Spalletti"

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mister Luigi De Canio a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Napoli e dell'arrivo di Rudi Garcia.

Cosa le è piaciuto della presentazione a Napoli di Rudi Garcia?

"I concetti di gioco sono simili a quelli di Spalletti? Il collettivo prima di tutto ha detto. Il Napoli lo ha espresso magnificamente lo scorso anno e lo ha evidenziato come il suo modo di vedere il calcio. Lo ha detto chiaramente. Mi sembra in generale avere le idee chiare, ma ci vedo anche della intelligenza in questo. Un uomo che non disconosce il lavoro precedente, che lo rispetta e ne fa un punto di partenza per il proprio è l'atteggiamento giusto, intelligente".

L'esonero in Arabia può rendere meno "pulita" l'immagine di Garcia?

"Un allenatore che viene esonerato in qualsiasi parte del mondo non viene esonerato perché non sa fare il suo lavoro. Il calcio ha tante sfaccettature. In tutta la sua vita ha dimostrato il suo valore. Poi aggiungo: Spalletti lascia un'eredità tecnica importante. Quando ho trovato squadre allenate con una certa cultura del lavoro è stato tutto molto più facile, anche migliorare i risultati".

Potrebbe partire Osimhen:

"Queste cose vanno previste prima e affrontate subito. Se non hai subito l'alternativa, è difficile poi. Va programmata una cessione del genere. Devi aspettarti che possano chiedertelo e che può partire".