De Canio: “Garcia non ha fatto nulla per risolvere i problemi, il suo approccio è stato negativo”

Luigi De Canio, allenatore, ha parlato a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Garcia paga la mancanza di risultati, la cui causa è dovuta ad un suo approccio estremamente negativo. L’assenza di una persona qualificata nel dialogare con l’allenatore ha alimentato questo grosso equivoco. Non credo che Garcia abbia fatto chissà cosa per restare e per risolvere i problemi. Tudor? Ha fatto un buon percorso con squadre di un certo livello.

Bisognerebbe capire come può rapportarsi con un ambiente esigente che vuole da subito tornare ad essere grande. Non conosco la reazione che può avere l’uomo ed il professionista. Lui è capace e poi conosce bene il calcio italiano”.