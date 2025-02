De Canio: “La gara con l'Inter diversa dalle altre. Sarà importante non perdere"

Una partita che vale il primato. Sabato sera il Napoli ospiterà l'Inter per giocarsi la vetta della classifica. Dopo il ko di Como, i nerazzurri hanno scavalcato i partenopei di Conte e comandano al momento la nostra Serie A con un punto di vantaggio sugli azzurri. In vista della gara del "Maradona", Luigi De Canio ha parlato all'edizione odierna de Il Mattino:

"Sono le insidie del campionato figlie anche di situazioni di difficoltà. Mi riferisco agli infortuni. Nessun dramma? Non direi proprio. Il Napoli è stato a lungo primo ed ora è ad un solo punto dalla vetta. Adesso non è che per qualche partita non giocata al meglio bisogna farne una tragedia. Anche perché le motivazioni della squadra sono sotto gli occhi di tutti e sono una garanzia per il futuro.

La sfida con l’Inter? Quella sarà una partita diversa dalle altre. Una gara tra prime della classe, tra le più accreditate per lo scudetto. La favorita resta l’Inter anche se il Napoli sta facendo la sua parte fino in fondo. Sarà sicuramente un bel match, magari un po’ difficile perché il tatticismo la farà da padrone in questi appuntamenti. Il Napoli non deve perdere. Un punto può essere recuperato anche dopo. Bisognerà gestire la partita con sagacia e intelligenza".