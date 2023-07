De Canio: “Maxime Lopez mi convince, sarebbe un'alternativa importante a Lobotka”

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte:

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto a Marte Sport Live, su Radio Marte: "Una grande squadra che ha obiettivi importanti sia in campionato che in Champions deve avere giocatori di qualità. Una stagione lunga non può essere affrontata soltanto con 11 elementi, ormai è questo il calcio moderno.

Chi al posto di Kim? Ci sono tanti nomi di alto livello, sarà fondamentale avere un reparto arretrato con alternative forti.

Osimhen? Non so cosa accadrà, il mercato non è ancora entrato nel vivo. E' uno dei nomi più importanti ed è nell'agenda dei grandi club. E' un attaccante molto giovane e con margini di miglioramento. Il Napoli ha comunque Simeone e Raspadori, quindi una base ci sta. Servono più alternative per me in mediana.

Lopez? Andrebbe a sostituire la figura di Demme che non è mai stato un vice Lobotka. Il tedesco ha altre caratteristiche. Maxime Lopez invece sarebbe un'alternativa importante allo slovacco. E' un'idea che mi convince".