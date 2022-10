De Canio: "Ndombele davanti alla difesa ci può stare per far riposare Lobotka"

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: "Trasferta allo Zini? Tutti sappiamo che queste sono partite trappola, se non le prendi col piglio giusto. E non c’entra nulla il turnover o meno perché, non me ne vogliano gli amici di Cremona, qualsiasi giocatore del Napoli giocasse, la squadra sarebbe sempre molto più forte della Cremonese. Qualsiasi formazione sceglierà Spalletti, il Napoli sarebbe comunque nelle condizioni di battere i grigiorossi. Il problema è quello che poi rende bello il calcio: ogni partita ha la sua storia e una sua logica. La differenza la fa sempre la determinazione che metti in campo nel fare le cose che sai fare per sfruttare, così, il tuo talento.

Ndombélé davanti alla difesa? E’ una soluzione che ci può stare, sempre che si voglia far riposare Lobotka, per me intoccabile e insostituibile. Il Napoli oggi è bello, pratico ed efficace. Spalletti non è un allenatore dogmatico. Il centravanti più forte della storia del Napoli? Al primo posto ex aequo Altafini, Careca e Giordano. Subito dopo di loro ci metto Higuain".