Podcast De Canio: "Neres avrebbe nascosto il calo! Bene Gilmour, non è l'ultimo arrivato!"

vedi letture

A intervenire ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, è stato mister Luigi De Canio.

Napoli, ha sorpreso il doppio play Lobotka-Gilmour. Come lo ha visto?

"Gilmour non è l'ultimo arrivato, è un giocatore che ha dimostrato il suo talento nelle sue precedenti esperienze in Premier. Conte, conoscendolo bene, si è affidato a un calciatore che in quel momento gli poteva essere utile. Billing era l'alternativa ad Anguissa più logica ma per i contenuti e la gestione di questa partita ha pensato che gli servisse altro. Quello che ha fatto vedere sabato fa capire al tecnico che può contare ancora di più su questa soluzione".

Mancano però i gol a questo Napoli:

"E' una situazione difficile per via di tante situazione che tutti conoscono. Una squadra che deve vincere deve trovare il gol in maniera più semplice di quanto lo faccia il Napoli, lo dicono i numeri. Però Conte, pur con queste contraddizioni, che gli infortuni hanno evidenziato ancora di più, è riuscito a trovare una sua conformazione ideale".

Crede comunque nel Napoli o era l'Inter troppo giù nel big match?

"Queste difficoltà viste ultimamente in casa Napoli hanno una spiegazione .Ci sono momenti in una stagione in cui una squadra è meno brillante, ma a volte le individualità nascondono certi problemi. Il Napoli ha perso un giocatore importante come Kvara, non adeguatamente sostituito, uno come Neres è stato fermato dagli infortuni e quindi il Napoli ha perso giocatori importanti per la sua manovra. In queste difficoltà la squadra appare più stanca di quanto invece non lo sia. Se ritrova questi giocatori, non ho dubbi che tornerà a migliorare".

Crede in una Juventus da Scudetto?

"Troppe pause per la Juve, troppe incertezze. Dopo qualche risultato positivo c'è sempre stato lo stop. E anche ieri ha fatto molta fatica contro il Verona, da una squadra che vuole lottare per lo Scudetto mi aspetto una prestazione diversa".

Udinese, grande lavoro in questa stagione con Runjaic:

"Devo dire che non lo conoscevo e sto imparando a farlo ora. Penso tutto il bene possibile, perché è riuscito con molta serenità a trasformare il lavoro di questi anni e, con le opportune correzioni, in un ottimo lavoro. Hanno messo i giocatori che servivano e il tecnico è stato bravo a raccogliere il lavoro passato e a metterci del suo, senza stravolgere tutto".