De Canio: "Non solo il Napoli, anche le altre big ora fanno più fatica"

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

Gigi De Canio, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli anche ieri ha guadagnato un punto sulla seconda. Come ha detto Spalletti, oggi è difficile per tutti fare punti, anche per le squadre che inseguono il Napoli. Oltre alle energie fisiche, vanno considerate anche quelle nervose. Il campionato è già vinto, i calciatori lo sanno, così come sanno di poter far gol in qualsiasi contesto, ma forse ha tolto un po' di furore agonistico e adesso sembra che sia diventato un po' più difficile, ma sono aspetti logici in questa situazione".