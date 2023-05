De Canio: "Non sono certo dell'addio di Spalletti, mi aspetto un colpo di teatro da ADL"

Luigi De Canio, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

Luigi De Canio, allenatore, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io mi aspetto un colpo di teatro sulla questione Spalletti. Non sono sicuro che quest'ultimo andrà via, De Laurentiis è capace di tutto e anche di convincerlo a rimanere, magari con un contratto più lungo e qualche gratificazione in più com'è giusto che sia".