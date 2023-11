De Canio: "Ok la presenza di ADL, ma non deve intervenire in cose tecnico-tattiche"

Luigi De Canio, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Luigi De Canio, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Siamo in una situazione avanzata per il Napoli, la squadra è la stessa da un paio d’anni ed il rodaggio non necessita di tanto tempo. Le partite sono già sufficienti perchè i calciatori abbiano acquisito quel ritmo necessario per giocare al meglio delle loro potenzialità. Il messaggio che manda Garcia ai calciatori è diverso da quello che ha mandato Spalletti. I calciatori devono adeguarsi alle esigenze del nuovo allenatore. Gli avversari ormai conoscono il Napoli e si atteggiano in maniera diversa da come facevano in passato. Poi va detto che i calciatori non possono rendere sempre allo stesso modo e tutto ciò ha un po’ rallentato il cammino del Napoli.

La presenza frequente di De Laurentiis? Il presidente non c’è mai stato a bordo campo. Se fosse stata una sua abitudine allora ben venga, l’importante è che non si intrometta nei compiti dell’allenatore. Se invece non c’è mai stato ed ora c’è perchè le cose non vanno bene, anche l’allenatore ne può beneficiare. Per esempio non m’è mai accaduto che un presidente entrasse nello spogliatoio nell’intervallo di un match. Ha fatto bene, però, De Laurentiis a farlo, ma l’importante che non interferisca negli aspetti tecnico-tattici. Quando arrivò Spalletti, nel dopo Gattuso, il Napoli arrivò terzo e De Laurentiis si lamentò. Oggi non è credibile quando qualcuno parla di quarto posto, il Napoli deve puntare assolutamente allo scudetto, può rivincerlo”.