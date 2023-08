De Canio: "Raspadori? Sarà lui in campo a trovare la posizione e la soluzione"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex tecnico del Napoli Gigi De Canio

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex tecnico del Napoli Gigi De Canio: "I ritiri come li fa il Napoli danno notevoli vantaggi. Sono amichevoli controllate in cui il tecnico ha l'occasione di interagire meglio e affrontare meglio le dinamiche di una preparazione. Cajuste vice-Lobotka? E' un'idea giusta, anche se non bisognerà ricercare Lobotka quando lui interpreterà il ruolo e non giudicarlo come se fosse lui.

Raspadori? Mi piacerebbe vederlo con continuità da attaccante, ruolo che lui predilige, ma se una squadra ha Osimhen e Simeone come fai. Quello che conta alla fine è l'interpretazione del giocatore, gli schemi sono funzionali all'intelligenza del giocatore in campo che deve trovare lui in campo la posizione e la soluzione".