De Canio ricorda: "Quando ha trattenuto giocatori corteggiati, poi ADL ha fatto passo indietro"

Ospite di Piazza Affari, trasmissione di TMW Radio, è stato mister Luigi De Canio. Ecco le sue parole

Napoli, le ultime voci su una rottura tra Spalletti e ADL rendono amara la festa:

"Se fosse così certamente questo evento creerebbe dispiacere. Penso che la tifoseria abbia imparato ad apprezzare l'uomo e il professionista e ora che comincia a guardare sotto un'altra luce anche il presidente, questo evento creerebbe dispiacere".

Ora ci sarà da decidere anche cosa fare con la rosa:

"Credo che ci stia lavorando il presidente, cercando come sempre di trovare il bandolo della matassa. Qualche giorno fa si disse che De Laurentiis ha avuto diversi cicli con gli allenatori, ma il Napoli è sempre cresciuto. C'è da sperare che si possa continuare con Spalletti perché è l'allenatore che comprende le dinamiche aziendali e quindi se non sarà lui troveranno un altro allenatore. Certo che questo è un bel binomio, c'è da fare una profonda riflessione".

C'è aria di cambiamento, visto che almeno un paio di big sembrano in partenza, oltre a Giuntoli:

"Uomini come Giuntoli che sono stati a Napoli da parecchio sentono magari di provare nuove scommesse dopo il raggiungimento di un obiettivo importante. Per Spalletti credo che il discorso sia diverso e il presidente non può esimersi dal valutare certe offerte. Quando in passato ha trattenuto giocatori corteggiati e portato ingaggi in alto per vincere, ha dovuto poi fare marcia indietro. Non credo che il Napoli si farà trovare impreparato dall'addio di qualche giocatore".