De Canio vota Maxime Lopez: "Bel prospetto, con lui ci possiamo divertire ancora di più"

TuttoNapoli.net

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Gigi De Canio, allenatore: "La maglia è la nostra seconda pelle, quindi ci sta quest’attesa. Il Napoli porta il suo brand per il mondo, MSC è una società dell’hinterland napoletano molto importante nel mondo: due realtà che si uniscono. È un’impresa di cui essere orgogliosi come italiani e come Sud Italia.

Preferito post-Kim? Non ne ho. L’anno scorso non conoscevo Kim ed è stata una grande sorpresa. I nomi accostati sono tutti di buoni giocatori che possono fare al caso del Napoli. Giocatori orientali? Sono molto mentalizzati e vedono il calcio europeo come molto importante, anche quello italiano, che è ritenuto un grande scuola.

Lobotka tra i migliori nel suo ruolo? Per come Spalletti lo ha fatto rendere, è stato una grande sorpresa. Se questo è il giocatore, oggi in Europa ce ne sono pochi come lui. Ha una capacità dinamica di essere anche utile in fase difensiva perché sporca tutte le traiettorie e questo mi fa gioire, dà senso ad un concetto che è stato sempre caro: non c’è bisogno di forza fisica, perché il calcio è anche un gioco di intelligenza tattica.

Maxime Lopez? Spero non sia naufragata l’idea di prenderlo. È davvero un bel prospetto per il Napoli, penso ci possiamo divertire ancora di più.

Napoli più forte dell’anno scorso? Potrebbe. Innanzitutto perché hanno un anno di lavoro in più insieme, perché ha conseguito grandi risultati. Garcia deve essere in grado – e secondo me lo è – di far rendere sempre al meglio questi ragazzi.

Faraoni come vice Di Lorenzo? Un ragazzo che ha avuto un po’ di sfortuna, altrimenti avrebbe avuto una carriera diversa, ha avuto infortuni seri. È stato molto determinato a voler rimanere sempre ad alti livelli e questo la dice lunga sulla sua determinazione. Sicuramente è efficace e validissimo, può stare molto bene in questa rosa".