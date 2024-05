De Giovanni: "A molti giornalisti del nord questa cosa di Conte non va giù"

GIOVANILI MARRANZINO RIENTRA DAL PRESTITO ALLA JUVE STABIA E RINNOVA COL NAPOLI: SARÀ A DIMARO Pasquale Marranzino rientrerà dal prestito alla Juve Stabia e rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Secondo quanto riferito da 'Giovanili Napoli', la società infatti ha esercitato l'opzione di rinnovo presente nel contratto del talento... Pasquale Marranzino rientrerà dal prestito alla Juve Stabia e rinnoverà il suo contratto con il Napoli. Secondo quanto riferito da 'Giovanili Napoli', la società infatti ha esercitato l'opzione di rinnovo presente nel contratto del talento... SERIE A SPALLETTI: "FAGIOLI? MERITA COMPRENSIONE, NON SCOMMETTEVA SULLE SUE COSE ED ERA IN DIFFICOLTÀ" Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa di Fagioli e della sua convocazione per gli Europei che ha fatto tanto discutere Luciano Spalletti, ct della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa di Fagioli e della sua convocazione per gli Europei che ha fatto tanto discutere