De Giovanni controcorrente: "Allegri ha accettato la situazione e non ha altre colpe"
Maurizio De Giovanni, giornalista e scrittore, ha parlato a Canale 8 del ko del Napoli contro il Venezia: "Starei attento a prendermela con Allegri. L'unica sua gravissima colpa è quella di aver accettato una rosa assurda fatta per seguire logiche economiche per riparare errori del passato. Vorrei vedere ora chi, intenzionato a comprare prima Lucca, ora si ripresenta dal Napoli con lo stesso desiderio dopo averlo visto giocare.
Allegri ha accettato questa situazione e non credo abbia altre colpe. I giocatori non sono uguali, c'è differenza tra titolari e chi subentra. Alcuni sono svuotati, non c'è spirito di squadra, non c'è orgoglio. Mi chiedo, con una partita ogni tre giorni, come fai a non fare turnover? Ma i giocatori questi sono e qui torniamo ad Allegri che non ha troppe colpe".
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