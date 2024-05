De Giovanni consiglia: "A Napoli funzionano più i Gasperini che i Conte"

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri-

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni è intervenuto a Kiss Kiss Napoli per parlare degli azzurri: “Pensare che incida in qualche modo sulle scelte del presidente la volontà popolare mi sembra strano. Perché De Laurentiis è uno che sceglie di testa sua, io credo di aver capito con chiarezza che il futuro allenatore del Napoli è sotto contratto e per questo non ha voluto dire la sua. Ciò che mi preoccupa è non sapere se non ha detto il nome perché è attualmente con un altro club o perché effettivamente non lo sa nemmeno lui.

Pioli e Gasperini giocano in due maniere radicalmente diverse, uno con la difesa a tre mentre l’altro con quattro difensori, ed anche a centrocampo hanno visioni diverse. Entrambi prevedono due rifacimenti della rosa del Napoli, ma con Pioli ovviamente di meno, e con Gasperini bisognerebbe rivoluzionare tanto la squadra soprattutto in difesa dove bisognerebbe acquistare forse quattro elementi. Natan e Lindstrom potrebbero avere una grande esplosione con Gasperini come accaduto ad esempio quest’anno a De Ketelaere, e per me meglio lui perché è uomo di campo e non un gestore di campioni che in azzurro attualmente non ci sono. Gli allenatori “costruttori” a Napoli funzionano molto di più”.