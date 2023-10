De Giovanni: "Conte sarebbe stato perfetto. Ma l'allenatore deve comunque cambiare"

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha commentato sul Corriere dello Sport il mancato arrivo di Conte

Lo scrittore Maurizio De Giovanni ha commentato sul Corriere dello Sport il mancato arrivo di Conte al Napoli: "Tra gli allenatori liberi Conte era l’unico in grado di consentire l’ipotesi di arrivare tra le prime quattro in campionato e di raggiungere almeno gli ottavi di finale di Champions League, obiettivi fondamentali per il futuro economico della società in vista del ricchissimo Mondiale per club. Tutti gli altri nomi sarebbero stati una scommessa. E poi sarei stato curioso, da tifoso, di vedere come avrebbe reagito la mia “pancia” alla sua juventinità.

Una cosa è certa: il Napoli deve cambiare allenatore. Garcia non ha più in pugno la squadra".