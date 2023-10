De Giovanni contro Garcia: "Col Milan ha mostrato tutta la sua inadeguatezza"

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

TuttoNapoli.net

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Oggi è il Natale per i tifosi del Napoli. C’è stato un consolidamento tra i tifosi del Napoli e Maradona con l’arrivo del terzo scudetto. La vittoria ultima ha avvicinato Napoli all’anima di Napoli e a Maradona ancora di più. Oggi vedo ragazzi giovani che indossano maglie col nome di Maradona e il numero 10. Sono convinto che proprio questo scudetto abbia dimostrato che Maradona faccia parte della fantasia e dell’arte di questa città. Bruscolotti è un esempio ed un riferimento quando si parla di amore per la squadra, di abnegazione e di forza.

10 maggio 1987? Ero nella folla di Napoli, non c’è stato un momento in cui non stetti all’interno della città come allora. Non c’erano differenze di animo e di spirito, tutta la cittùà era un unico ventre di madre che accoglieva i figli. In quel giorno non sarebbe potuto accadere nulla a nessuno. Napoli-Milan? Con Bruscolotti in campo uno come Giroud avrebbe avuto paura anche ad entrare in area. Ieri Garcia ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza. I giocatori non li puoi cambiare tutti, questa squadra ha dimostrato di essere forte in un campionato che è più semplice di quello dell’anno scorso. Invoco una soluzione strutturale il primo possibile perchè non si va da nessuna parte così”.