De Giovanni critica il mercato: "Il Napoli non è migliorato! Prese 4 scommesse"

Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni è intervenuto sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Non saprei dare un giudizio sul mercato del Napoli, prima della chiusura aveva una squadra con Elmas, Zanoli, Zerbin, Gaetano più Demme e Zielinski che erano parte del progetto ed integratissimi. Dopo il mercato non ci sono più questi quattro giocatori più Demme e Zielinski che sono ormai ai margini. Traore non avrà impatto in Europa visto che non dovrebbe andare in lista Champions. Ora abbiamo Mazzocchi, che non penso possa cambiare nessun equilibrio. Ngonge è la riserva di un giocatore che ha appena rinnovato per tre anni. Allo stato delle cose il Napoli non ha migliorato la squadra. In questo momento è impossibile dare un voto al mercato del Napoli visto che ha preso quattro giocatori che sono per diversi motivi quattro scommesse.

Cambio modulo? Se vedessi la difesa a 5 contro il Verona sarei preoccupato, contro il Milan tra due domeniche invece penso che rivedremo la difesa a 5. Il nuovo allenatore per la prossima stagione? Mazzarri non credo ci sarà ed in più gli acquisti di questo mercato non hanno dato indicazioni su chi sarà il prossimo tecnico. Spero sia giovane ed ambizioso, non mi dispiace neanche Gilardino tanto per fare un nome. Conte? Non credo che sia l’allenatore giusto per sposare i programmi del Napoli, l’ex tecnico della Nazionale e della Juve vuole vincere e vuole squadre attrezzate per vincere subito”.