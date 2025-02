De Giovanni: “Kvaratskhelia ha creato un danno enorme al Napoli!”

vedi letture

Maurizio De Giovanni, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mercato del Napoli? Il Napoli ha fatto trattative per avere un difensore ed un esterno d’attacco. Comuzzo? Mi fa venire i brividi sentire che la Fiorentina abbia chiesto 40 mln, non mi sembra nè Nesta nè Cannavaro. Mi fanno venire i brividi sentire che Garnacho a vent’anni chieda 5 mln d’ingaggio. Kvaratskhelia ha creato un danno enorme al Napoli, non è stato molto corretto anche perchè Adeyemi ha detto che avrebbe preferito chiudere la stagione al Borussia, per esempio.

E’ preoccupante il fatto che il Napoli abbia trattato diversi giocatori e nessuno di questi sia arrivato. Il Napoli s’è indebolito, ma ciò non toglie che il Napoli non possa continuare a perseguire certi obiettivi. Il sostituto di Kvaratskhelia è Neres, ora serviva l’alternativa a Neres. Mi preoccupa la mancanza di un esterno difensivo perchè Olivera resterà fuori un bel po’, l’unica alternativa in quel ruolo è Mazzocchi che non è all’altezza dei compagni. Anche a centrocampo, il fatto di non aver ancora visto Billing e poi un altro centrocampista con caratteristiche diverse da McTominay ed Anguissa sarebbe servito. L’esterno d’attacco era la minore necessità del Napoli. Se Danilo non è venuto non c’era solo Comuzzo sul mercato, si poteva prendere anche un giocatore intermedio. Manna domani ci spiegherà le dinamiche di questo mercato.

La stagione del Napoli? La partita di Roma mi ricorda che avevamo fatto la bocca alla vittoria, ma la Roma ha meritato il pareggio anche perchè il Napoli nel secondo tempo non ha mai tirato in porta. E’ un peccato perchè ce l’avevamo fatta, sarebbe bastato non fare i due errori in occasione del goal di Angelino. Mi iscrivo al partito di quelli felici e soddisfatti e spero che l’Inter non faccia due vittorie con la Fiorentina. Il Napoli non può sbagliare le partite come quella con l’Udinese se vuole avere ambizioni di livello. Abbiamo la Lazio, il Milan e l’Inter da qui alla fine della stagione, oltre la Fiorentina, ma le altre sono alla portata ed il Napoli non può permettersi di scivolare su bucce di banana.

L’ironia dei romanisti e lo striscione su Roccaraso? Sorrido, è un modo divertente di prendere in giro, non è offensivo rispetto al ‘lavali col fuoco’ o col ‘colera’. Ho letto lo striscione dei romanisti come una simpatica battuta, ma mi porrei il problema di comporre certe rivalità che sono solo perdenti”.