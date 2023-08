De Giovanni: "Napoli in ritardo? Non sono preoccupato, mercato inutilmente lungo"

Maurizio de Giovanni, scrittore, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Maurizio de Giovanni, scrittore, ha parlato del mercato del Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Due anni fa in un contesto del genere sarei stato molto più preoccupato, dopo l’anno scorso dove il Napoli ha fatto a meno di cinque protagonisti per prendere degli sconosciuti, valorizzando calciatori che non avevano fatto bene. Il Napoli ha risposto in quel modo meraviglioso che conosciamo allo scetticismo iniziale. Per questo motivo è giusto dar credito alla società.

Il ritardo sul mercato credo sia dovuto al fatto che il mercato ha il suo tempo. Si chiuderà a campionato in corso, perché rendere il mercato così inutilmente lungo? E’ una assurdità che renderà le prime due giornate di campionato estremamente farraginose”.