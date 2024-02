De Giovanni: "Napoli inguardabile, Mazzarri non ha idee ed è giusto esonerarlo"

Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano e non solo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Maurizio De Giovanni, scrittore napoletano e non solo, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Esercizio inutile e dannoso cercare responsabilità andando all'indietro. Noi dobbiamo metterci nei panni di chi deve risolvere questa situazione. Il Napoli è alla deriva, negli ultimi tempi ci sono state situazioni inaccettabili. L'ultima conferenza stampa, dopo il Genoa, non mi è piaciuta. Mazzarri difendeva una partita inguardabile. Il Napoli di Mazzarri per 9 volte non ha segnato neanche un gol. Per quattro volte ha ripreso la partita negli ultimi minuti contro Salernitana, Verona, Cagliari e Genoa.

Mazzarri non propone un modulo con un'idea di gioco. Anche quando ha fatto 4-3-3, non era di certo un 4-3-3 accettabile. Per me anche per il bene di Mazzarri questa partnership doveva finire. Calzona sicuramente è uno che conosce il Napoli di Sarri e il Napoli di Spalletti, che conosce il 4-3-3, che conosce Lobotka. Spero sia l'idea giusta. Mi sarei augurato una tempistica diversa, in modo da far dirigere a Calzona già l'allenamento odierno. E' veramente triste che Mazzarri oggi diriga l'allenamento e domani in conferenza ci vada un altro allenatore".