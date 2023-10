De Giovanni: "Non credo al riposo di Conte, so che il Napoli non può permettersi di perdere la Champions"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio', è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore: "Conte che subentra lo ricordo solo al Tottenham e gli dava 17 milioni netti all’anno, subentri in qualsiasi ruolo per quei soldi, anche di pilota di F1 (ride, ndr). Non so che tipo di dialogo abbiano avuto lui e De Laurentiis, perché alla famiglia ed al riposo non ci credo. Il Napoli non può permettersi economicamente di non entrare nelle prime 4 e non passare questo turno di Champions, balla una cifra enorme, anche perché ci sarebbe una svalutazione dei giocatori. Tra una cosa e l’altra, penso che la cifra si aggiri intorno ai 200 milioni di euro che, per una squadra come il Napoli che ha la sola oculatissima di uno straordinario imprenditore, sarebbe un grande problema.

Conte, con tutti i suoi limiti, rappresentava un prestigioso progetto. Con lui era più difficile immaginare di non entrare tra i primi quattro in classifica. Con chiunque altro, questa garanzia non ce l’hai e in questa prospettiva, sfiduciare in questo modo Garcia, credo sia l’ennesimo clamoroso autogol di questa stagione. Avrei voluto una sostituzione di panchina, un allenatore che sia un uomo di campo, Tudor, Cannavaro. L’assenza di un direttore sportivo è stata grave, la situazione ad oggi sarebbe stata diversa".