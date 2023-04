De Giovanni: "Sono molto preoccupato, la Napoli delle persone perbene deve reagire subito"

"Andiamo incontro, speriamo prima possibile, ad una festa che aspettiamo da 33 anni: non consentirò a nessuno di rovinare questa festa".

Ma stiamo scherzando? Questa è delinquenza pura e come tale va trattata, gli individui che compiono questi atti vanno identificati e messi in condizione di non nuocere. Detto ciò, per il resto dobbiamo pretendere che ci sia un dialogo, dobbiamo spingere affinchè ci sia un tavolo in cui si discuta al fine di arrivare alla composizione delle questioni. Il tifo organizzato è un panorama articolato, al di là delle frange estreme delinquenziali, ma il grosso del tifo organizzato è composto da sostenitori che amano il Napoli e che vogliono sostenere la propria squadra come vogliono. Hanno il diritto di divertirsi e di vedere le partite come credono, in maniera colorata, bella e nel modo a cui ci siamo abituati negli anni. Sono molto preoccupato per questo clima avvelenato, andiamo incontro a dei movimenti di piazza, per la possibile festa, con molta gente per strada. Andiamo incontro, speriamo prima possibile, ad una festa che aspettiamo da 33 anni: non consentirò a nessuno di rovinare questa festa, la Napoli delle persone perbene deve capire e immediatamente reagire. Serve poi un po’ di chiarezza, occorre dire che quando si è in possesso della tessera del tifoso si possono chiedere e ottenere le autorizzazioni per portare bandiere e striscioni.

Napoli-Milan 0-4? Non sono preoccupato, sono convinto che presto rivedremo il nostro Napoli".