De Giovanni su Samardzic: "Sono 15 giorni che deve arrivare. Serve ds forte ed esperto"

Maurizio De Giovanni, scrittore e commediografo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

Maurizio De Giovanni, scrittore e commediografo, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: “In questa fase penso che sia sterile la caccia al colpevole o per meglio dire il tentativo di trovare un responsabile. Occorrono soluzioni. Le scelte errate, reperimento di un direttore sportivo forte ed esperto a cui dare le chiavi della faccenda. Il nuovo ds deve scegliere l’allenatore che prenderà a giugno, ovviamente, concordando con lui anche gli acquisti da fare già a gennaio. Senza questo tipo di scelta, continuando a tentoni e mettendo le pezze non si va da nessuna parte. La situazione attuale è di sfascio, con i calciatori irriconoscibili. Per questo dico che serve una figura che dica a tutti, calciatori, procuratori, magazzinieri ecc… che sarà lui a decidere per i prossimi 3 anni".

"Sul mercato, poi, il Napoli è chiaramente in ritardo: siamo all'indomani di una cessione di Elmas prima di Natale; Osimhen e Anguissa sono in coppa d'Africa, ma lo sapevamo da due anni; Natan si è infortunato e c'è carenza numerica in difesa... A ben vedere c'è anche una deficienza sull'out di destra, perché Lindstrom non è stato capace di sostituire Politano, quando impiegato. Non abbiamo l'ala, non abbiamo il difensore centrale e non abbiamo due centrocampisti. Come se non bastasse, abbiamo necessità di rivedere il modulo, perché Simeone e Raspadori non sono Osimhen. Se non sei, almeno quattro acquisti sono necessari, ma all'apertura del mercato non succede nulla, arriva solo Mazzocchi, che non serve e fa un debutto orrido".

"E' normale che la gente rimanga in un certo modo. Il modello aziendale di De Laurentiis ha dilapidato tutto quanto fatto con lo Scudetto; funzionerà forse sul piano dei costi, ma non dal punto di vista sportivo. Personalmente non riesco a vedere in Meluso un grande stratega che possa programmare il futuro. Ci riempiono le orecchie di riserve economiche pari a 150 milioni, più 25 incassati per Elmas ed altri in arrivo dalle plusvalenze, eppure il Napoli non riesce a comprare Samardzic: da almeno 15 giorni, leggo che sarebbe ad un passo dal Napoli; sarà un passo lungo. Il Napoli non riesce a comprare nemmeno Dragusin, e parliamo di Dragusin. Ieri si è passato il segno. Il tifoso non è un cliente, non cambia film o prodotto se non ne è soddisfatto. Il tifoso rimane legato alle sorti della squadra ed ha il diritto di veder rispettata la sua passione. Paghiamo le tv e i biglietti dello stadio per vedere il Napoli, diamo il nostro contributo e vogliamo sapere cosa verrà fatto. La situazione oggettivamente sta portando ad una perdita progressiva di dignità”.