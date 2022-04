De Laurentiis jr: "Sarebbe un dispiacere lasciare il Bari, alzeremo budget e puntiamo alla Serie A"

Intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato di futuro tra Bari e ipotesi cessione

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato di futuro tra Bari e ipotesi cessione.

Il numero uno dei Galletti ripercorre poi i momenti del suo arrivo: "Sono arrivato a Bari proprio last minute, a fine agosto, in un mese mi son ritrovato a dover fare una start up per partire da zero a stretto giro di posta, ma in quattro anni ho fatto una buona palestra, la Serie C mi ha insegnato molto: sono cresciuto, anche per quanto riguarda la visione aziendale del club. A Napoli mi occupavo di altre cose, qua ho visto anche la parte sportiva e tecnica. E' stato un super master. Quando mio padre ha deciso, nel 2018, di prendere il Bari, io ero a Londra per vendere una serie tv, mi ha chiamato alle 7:15 del mattino chiedendomi se volessi divenire il presidente della società: ci ho pensato un paio di ore, ma poi ho accettato".

E alla fine è stata Serie B: "Mercato? Ci daremo una data a breve, ma il nostro Ds Ciro Polito sta già valutando dove andare a parare. Ci serviranno giovani, la B è un campionato diverso, ma di sicuro ci sarà un insieme di prestiti e giocatori di proprietà: ovviamente si dovrà guardare al budget, che si alzerà e diventerà un buon budget per la categoria. Se stranieri o italiani? Dipende dalle opportunità che si presentano".

Spazio quindi al discorso delle multiproprietà: "Come sapete, c'è un ricorso in atto a proposito della scadenza fissata dalle istituzioni calcistiche (giugno 2024, ndr), siamo in attesa di un risultato perché ci hanno permesso di prendere il titolo sportivo e di iscriverci poi a quattro campionati. Noi vogliamo avere il tempo necessario per vedere a chi cedere il club una volta arrivati in A. Se venderemo il Bari o il Napoli? I club italiano hanno molte richieste e molto appeal, lo dico in generale. Ma dico che sarebbe un dispiacere lasciare Bari, ci ho speso 4 anni della mia vita, ora il quinto".