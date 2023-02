De Laurentiis: "Superlega è una stupidata, ma Uefa usa formula antica"

Nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente messicana TNT, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del progetto Superlega

TuttoNapoli.net

Nel corso dell'intervista rilasciata all'emittente messicana TNT, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del progetto Superlega:

"Ritengo sia una grossa stupidata, non si può pensare ad un torneo per pochi eletti. È chiaro che la formula UEFA è una formula antica che andrebbe cambiata, allora bisognerebbe sedersi a tavola con la UEFA e dire: come possiamo portare 10 miliardi?