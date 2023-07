De Luca: "Il Napoli non si presentò e un'altra squadra fece un gesto antitesi della sportività"

Nel corso della presentazione della nuova maglia ufficiale del Napoli, è intervenuto il Presidente delle Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Nel corso della presentazione della nuova maglia ufficiale del Napoli, è intervenuto il Presidente delle Regione Campania, Vincenzo De Luca: "Ora la vittoria del Napoli è una promozione globale, per Napoli e l'Italia intera, ma anche per i giovani che ora hanno un modello di comportamento che è impagabile. S'è passati da Gomorra come modello a generazioni che hanno modelli positivi, Kvara, ADL, allegria, feste, bandiere, civiltà e solidarietà. Questo ci aiuta tantissimo.

Tu (a De Laurentiis, ndr) hai fatto riferimento ad un'altra squadra e un'altra squadra ha fatto un gesto invece che è l'antitesi della sportività quando fu bloccata la trasferta per motivi sanitari molto seri. E quella squadra invece andò nel campo sportivo per prendersi i 3 punti perché il Napoli non si presentò. E non si fa...".