De Luca: “Retroscena Kvara? Non so cosa debba spiegare, ha fatto di tutto per partire"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio - 3° Tempo' è intervenuto il capo dello sport de Il Mattino Francesco De Luca: “Per Kvara inizia una nuova storia calcistica. Il suo valore è esploso, ma forse poteva anche essere venduto meglio. È stato lui a fare pressione per andare via, ma bisogna guardare al futuro e il Napoli deve avere la forza di farlo. Ora è importante pensare all’Atalanta e alla Juventus. La storia del Napoli è fatta di giocatori importanti partiti e poi sostituiti bene.

Retroscena? Non so cosa debba spiegare Kvara, il suo procuratore ha fatto capire che il ragazzo voleva guadagnare tanto, e non a caso ha fatto di tutto per partire questa estate. Se poi Kvara racconterà una storia che non conosciamo, allora ascolteremo. Forse ha voluto guadagnare tempo: io da romantico ho visto e rivisto questi saluti. Se avrà qualcosa da ridire lo farà, di certo non subito. Per me una ragione particolare su questo addio non c’è, non mi aspetto qualche critica alla dirigenza o a Conte. Forse questa storia è andata avanti per troppo tempo”.