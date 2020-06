De Luca su Salvini: "Ha la faccia come il suo fondoschiena, è tre volte somaro!"

Botta e risposta a distanza, ancora una volta, tra Vincenzo De Luca e Matteo Salvini, quest'ultimo polemico per la risposta della città di Napoli dopo la vittoria della Coppa Italia. Nel suo consueto appuntamento social, il governatore della Campania ha dichiarato: “Un cafone politico tre volte somaro. Ha la faccia come il suo fondo schiena” alcune sue frasi a lui rivolte, pur senza nominarlo. “Si sono sentiti commenti che dimostrano una propensione sotterranea allo sciacallaggio e persino al razzismo nei confronti di Napoli e della Campania e del sud che pare difficile da estirpare”.



"In tutta Italia e nel mondo sarebbe successa la stessa cosa, ma siccome è capitato a Napoli il cafone - si legge su Repubblica - ha ritenuto di fare dei commenti e ha dimostrato di essere davvero tre volte somaro. Primo perchè se uno organizza il 2 giugno una manifestazione a Roma in violazione di tutte le norme di distanziamento, insieme alla vispa Teresa, e poi si permette di dire che il governatore De Luca non è intervenuto riguardo alla festa dei tifosi del Napoli ha la faccia come il suo fondoschiena, peraltro usuarato. Secondo motivo di 'ciucciaria', direbbe De Filippo, è giusto il caso di ricordare a questo somaro geneticamente puro è l'obbligo di garantire le norme nazionale sul distanziamento ricade sul Viminale e sul Prefetto, ma questo l'uomo di Neanterthal lo ignora".