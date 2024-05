De Maggio: "ADL sconcertante, la conferenza più buia di sempre! Sono preoccupato..."

Valter De Maggio in apertura di RadioGoal ha fatto il punto rispetto alla conferenza stampa di ieri del presidente Der Laurentiis: “Sono molto preoccupato. Chi vuole bene al Napoli deve essere molto preoccupato. Ieri è andata in scena la conferenza stampa più buia dell’era De Laurentiis.

Conte rimane comunque in ballo, non c’è accordo con Gasperini. Se dovesse arrivare il no di Gasperini c’è la pista Pioli. Se il Napoli invece dovesse prendere Italiano passerebbe la linea Giuntoli che lo ricordiamo sempre ha voluto l’acquisto di Lindstrom.

Vogliamo bene al Napoli e siamo preoccupati dalle dichiarazioni sconcertanti del presidente. De Laurentiis non sarà coinvolto nel restyling del Maradona. Colloqui fitti tra Manfredi ed il Governo, ci saranno agevolazioni fiscali”