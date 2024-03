De Maggio: "Arbitro alibi dei perdenti. Se volevi il Mondiale non prendevi Garcia, Natan e Meluso!"

A Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal è intervenuto Valter De Maggio che ha commentato Barcellona-Napoli

A Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal è intervenuto Valter De Maggio che ha commentato Barcellona-Napoli: "Se racchiudiamo tutto al mancato rigore secondo me commettiamo un errore. L'arbitro è l'alibi dei perdenti. Se si voleva andare al Mondiale per Club si poteva programmare in altro modo, magari non puntando su Meluso e Garcia al posto di Giuntoli e Spalletti, magari investendo su un difensore diverso da Natan per sostituire Kim".