De Maggio: “Cannavaro è il più vicino a Spalletti. Lui e Mazzarri verrebbero di corsa”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Cannavaro e Mazzarri? Entrambi verrebbero di corsa a Napoli. Forse Cannavaro sarebbe quello più vicino al credo tattico di Luciano Spalletti. Tudor chiede un biennale con opzione per il terzo, sia lui che De Laurentiis devono fare un passo avanti. Oggi non ci sono le condizioni per andare avanti con Garcia. La cosa che m’ha sorpreso è stato il fatto che quando lo speaker del Maradona ha annunciato il nome di Garcia, prima di Napoli-Empoli, sono arrivati dei fischi”.