De Maggio: "Chi ha preso Lindstrom se non può giocare? Per me è un fuoriclasse!"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Mi auguro che a breve il Napoli possa chiudere anche un difensore, sarebbe un gran colpo Theate del Rennes. Oggi, 15 gennaio, il Napoli ha venduto Elmas ed ha preso Mazzocchi. Domani arriva Traorè, ma è poco.

Quanto mi manca Giuntoli! Quanto era importante una figura come la sua, con lui tutto questo periodo il Napoli non l’avrebbe vissuto. Questo mercato sarà fatto di molti prestiti perché oggi non puoi programmare la prossima stagione, non sai chi sarà l’allenatore nuovo e non sai se arriverai in Europa. Cajuste e Lindstrom mi piacciono moltissimo, il danese è un fuoriclasse. Mi chiedo, chi l’ha preso se in questo Napoli non può giocare? Oggi non serve a niente, ma l’operazione è stata favolosa”.