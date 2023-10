De Maggio: “Garcia ha avuto paura di mettere Lindstrom per vincerla e ha scelto Zanoli”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Un collega ha chiesto a Garcia il motivo per cui fosse entrato Zanoli e il tecnico ha risposto con ironia, con una freddura che lascia tutti un po’ così. Dice che fa così perchè prevede l’espulsione di Natan e non è stato bello, è stato deludente. Dopo la battuta avrebbe dovuto spiegare e rispondere, invece non l’ha fatto. Per me è stato un film horror nel primo tempo, poi ho visto un film bellissimo nel secondo tempo. Forse ieri Garcia non ha avuto il coraggio di inserire Lindstrom per andare a vincerla ed ha scelto Zanoli”.