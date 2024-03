De Maggio: "Ho chiamato Conte, mi ha detto una cosa sul futuro! ADL lo sogna..."

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal'.

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "De Laurentiis, dopo la sconfitta di Barcellona, è ben conscio che non farà il Mondiale per Club e che la Champions è molto complicato, sta cominciando a programmare la prossima stagione, anche perché deve fare una risposta dopo una stagione fallimentare. Il suo sogno resta Antonio Conte, che io ho chiamato ma non vuole rilasciare dichiarazioni perché vuole decidere in tutta calma. Ove mai decidesse di parlare, mi ha promesso che lo farà ai nostri microfoni".

Calzona? Mi auguro che sabato si ritorni alla normalità per quanto riguarda le conferenze, anche perché le conferenze di Calzona sono sempre molto interessanti. Perché parlo già del prossimo allenatore? Giusto che si faccia così perché De Laurentiis vuole dare una risposta. Ma poi se ne parla in tutte le altre città, perché solo a Napoli vi arrabbiate e parlate di poco rispetto per Calzona? Io rispetto molto Calzona".