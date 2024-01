De Maggio: "Il Napoli investe meno del Benevento per il settore giovanile"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Zanoli e Gaetano interessano alla Salernitana, Sabatini vorrebbe portare a Salerno anche Belotti. Simeone? Me l’hanno intristito ed io lo amo. Settore giovanile del Napoli? Il Benevento che è in C investe 1.5 mln per il vivaio, il Napoli investe meno di loro. Grava addirittura va a prendere i ragazzi a casa per farli allenare, non c’è un centro sportivo, non c’è un albergo. Questo è un unicum, mentre le altre di A investono anche 7-8 milioni l’anno".