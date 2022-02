De Maggio: "Il Napoli mi ha fatto sapere che la rosa 2022/23 sarà più forte di quella attuale"

GIOVANILI COLPO PER LE GIOVANILI: DAL BARI ARRIVA IL 2005 LORUSSO, BRUCIATA LA JUVENTUS Accordo raggiunto tra il Bari e il Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso attaccante classe 2005 a titolo definitivo al club campano. Accordo raggiunto tra il Bari e il Napoli per il passaggio di Francesco Lorusso attaccante classe 2005 a titolo definitivo al club campano. LE ALTRE DI A PRES. SALERNITANA NON SI ARRENDE: "CREDIAMO ANCORA NELLA SALVEZZA" Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato dopo l'incontro di questa mattina con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato dopo l'incontro di questa mattina con il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli