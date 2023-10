De Maggio: "Lo spogliatoio era una polveriera, si giocava male e si perdeva. ADL non aveva altra scelta”

"Ineccepibile il suo discorso sulla questione dei cambi e del comportamento dei calciatori".

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, è intervenuto a ‘Giochiamo D’Anticipo’ su Televomero: “De Laurentiis non aveva scelta se non quella di parlare in conferenza stampa: lo spogliatoio era una polveriera, i calciatori mandavano platealmente a quel paese l’allenatore, si giocava male e si perdeva, il procuratore di quattro giocatori ha polemizzato con Garcia e lui è dovuto intervenire per favorire la stretta di mano.

Ineccepibile il suo discorso sulla questione dei cambi e del comportamento dei calciatori. Sono convinto che il Napoli a Verona ripartirà bene, il presidente ha fatto una discesa in campo importante facendo capire che l’allenatore è bravo ma sono i calciatori a dover fare la differenza.

Conte un ‘pettegolezzo’? ADL dice così, ma la realtà non è proprio questa. All’ex Juve e Inter il Napoli piace tanto e lo reputa una squadra fortissima. Ovviamente lui ha un suo modo di allenare e di concepire il suo lavoro. Qualora avesse la possibilità di sedersi sulla panchina azzurra, De Laurentiis dovrebbe fare un passo indietro.

Rudi Garcia è un ottimo allenatore, su questo tutti stanno commettendo un errore. Io vedo che la squadra non ha la stessa grinta e lo stesso mordente dell’anno scorso, su questo il tecnico non può farci nulla.

Osimhen? Tra lui e il Napoli si è inserito un altro club dopo la stretta di mano, il tweet di Calenda è un pretesto per non rinnovare. Spero che il Napoli non lo ceda a gennaio e che lo si tenga almeno fino a giugno. Il club in questione è il Liverpool: non si parla solo di interesse, ci sono degli accordi”.