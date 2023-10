De Maggio: "Mi arrivano voci di un appello di ADL a Garcia per un giocatore"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “De Laurentiis? Non ha mai esonerato virtualmente Garcia, ma l’ha delegittimato dicendo che ha sbagliato la scelta dell’allenatore. Poi raccontò che Garcia non era la prima scelta anche se non è lo scemo del villaggio. Non mi dite che il solo Kim possa giustificare quanto di brutto abbiamo visto, la colpa non è solo di Garcia, ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Dopo Empoli-Napoli 3-2 con Spalletti, De Laurentiis andò a Castel Volturno tutti i giorni e il Napoli le vinse tutte fino alla fine della stagione.

Credo sia fondamentale la presenza del presidente che ha chiamato Mario Giuffredi e l’ha fatto chiarire con Garcia. I due si chiariscono e poi si abbracciano. Mi arrivano voci di una sorta di un appello di De Laurentiis a Garcia dicendo che Raspadori debba giocare, ma non vorrei che per quest’input Garcia avesse avuto delle difficoltà”.