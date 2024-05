De Maggio: “Natan farebbe grandi cose con Gasperini in panchina”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Con Gasperini, per me, uno come Natan può fare grandi cose. Il Djimsiti di Benevento non è quello di oggi, è un difensore pazzesco. Per il Napoli torna di moda Hancko, ma attenzione anche a Sanchez del Galatasaray. Allenatore? Sullo sfondo c’è Pioli, ma la pista Conte non è tramontata del tutto, oltre ovviamente a Gasperini ed Italiano”.