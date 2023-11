De Maggio: “Natan? Ho un soprannome per lui, lo chiamerò Tarzan”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Occhio, non solo le italiane su Zielinski. C’è anche il Liverpool di Klopp. Garcia ha detto, nel post Salerno, una cosa su cui non sono d’accordo, vale a dire che il Napoli ha fatto meglio nel secondo tempo. Invece secondo me ha fatto meglio nel primo tempo. Natan? Lo chiamerò Tarzan”.