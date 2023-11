De Maggio: "Non capisco perché Garcia sia nervoso se ha il pieno appoggio del club"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal.

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal: “Ho sentito delle cose che vengono rivolte a certi giornalisti, vale a dire che Garcia non stia simpatico a qualcuno. Ma nessuno dei giornalisti soffre di simpatia o antipatia, noi giudichiamo, il Napoli ha otto punti in meno dell’altro scorso. Garcia è un po’ nervoso e non capisco il perché, non dovrebbe perché ha il pieno appoggio della società".