De Maggio: “Prenderei Zirkzee al posto di Osimhen e farei tridente con Kvara e Ngonge”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato così nel corso di Radio Goal

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato così nel corso di Radio Goal: “Sono molto contento dell’acquisto di Ngongè e anche di quello di Traorè, ma se fossi nel Napoli farei un’altra operazione. Osimhen andrà via a giugno ed il rinnovo è solo fittizio. Oggi andrei a Bologna e metterei 50 mln per Zirkzee e farei un tridente Ngongè-Zirkzee-Kvaratskhelia.

Farei follie per Zirkzee, me ne sono innamorato. L’unico club che può pagarlo 40 mln è il Bayern Monaco, altrimenti bisognerebbe trattare col Bologna. Spero che il Napoli metta le mani su Popovic, è una stella, però dovrebbero girarlo al Frosinone perchè non ci sono slot da extracomunitari”.