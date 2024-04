De Maggio rivela: “ADL manderà via 4 giocatori e 3 se ne vogliono andare”

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Una volta diedi un suggerimento a Grava di un ragazzo calabrese. Lui e Caffarelli lo conoscevano benissimo, quando andarono da De Laurentiis a dirgli di comprarlo lui rispose che non aveva tempo e lui andò al Milan. Napoli? Ne vanno via sette, quattro li manda via De Laurentiis più tre che se ne vogliono andare. Più Osimhen e Zielinski”.