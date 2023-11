De Maggio rivela: "Ho sentito spesso Mazzarri, mi parlava sempre del 4-3-3"

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi

Valter De Maggio, direttore di Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal di oggi: “Mazzarri è l’uomo giusto per l’aspetto caratteriale, i calciatori saranno chiamati ad una grande responsabilità. Ho sentito Mazzarri spessissimo negli ultimi due anni e lui mi ha sempre parlato di 4-3-3 quando c’era Spalletti a Napoli, di certo non si piegherà però agli ordini di De Laurentiis. Ci arrivano tanti messaggi dai tifosi che sono delusi per la mancata presentazione di Mazzarri.

Il ritorno di Marino a Napoli? Spero di sì, ma non mi risulta. Il Napoli ha bisogno di un top manager. Forse al Napoli c’è bisogno anche di Luigi De Laurentiis, di una visione giovane dal punto di vista comunicativo”.